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    Угрозы подтопления населенных пунктов нет – акимат ЗКО

    12 Марта 2023, 14:41

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске и ряде районов области провели откачку талых вод, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Ернур Утегенов вместе с руководителями РГП «Казидромет» и «Казводхоз» провели аэровизуальное обследование паводковой обстановки в Уральске, районе Байтерек и Таскалинском районе.

    «В ходе облета обследовано состояние русел рек и бассейна Деркул, Чаган и Чижа-2, проведен мониторинг обстановки вокруг населенных пунктов, расположенных вдоль рек.

    В настоящее время уровень воды на реке Деркул в селе Таскала составляет 520 см, уровень воды реки Чижа-2 составляет 761 см. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

    Также провели откачку талой воды в Уральске, Акжаикском, Бурлинском, Таскалинском, Теректинском, Чингирлауском, Каратобинском, Жангалинском, Казталовском, Сырымском районах и районе Байтерек. За сутки – 25863 м³ (всего 103 839 м³).

    Вывоз снега осуществлялся в Уральске, Теректинском и Сырымском районах. За сутки вывезено 8338 снега (всего 319915 м³ снега). Пробурено 535 лунок, прорезано 230 м² льда, уложено 690 мешкотар, очищено 2,8 км арыков и 128 водопропускных труб.

    Напомним, уровень воды в реке Деркул поднялся на 158 см. Была опасность подтопления двух населенных пунктов Таскалинского района и восьми населенных пунктов в районе Байтерек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Акимат Видео Паводок Регионы Казахстана Вода Уральск
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