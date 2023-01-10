Угрозы подтоплений населенных пунктов в бассейне реки Сырдарья нет - Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой состоялось совещание, на котором обсуждалось водохозяйственная обстановка в бассейне реки Сырдарья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В связи с увеличением попуска воды из Токтогульского водохранилища (Кыргызская Республика) с октября по декабрь 2022 года приток к Шардаринскому водохранилищу увеличен.

По прогнозному графику Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в среднем за декабрь приток к Шардаринскому водохранилищу намечался 880 м3/сек, фактический приток составил около 1400 м3/сек или на 520 м3/сек больше прогнозного графика.

По состоянию на 10 января фактический объем Шардаринского водохранилища составляет 4070 млн м3 (78 % от проектного объема), что на 1683 млн м3 больше по сравнению с прошлым годом.

В целях обеспечения безопасности Шардаринского водохранилища с 13 декабря 2022 года сброс воды из него был увеличен с 500 до 700 м3/сек, с 15 декабря - до 800 м3/сек, с 19 декабря - до 900 м3/сек. С 4 января 2023 года осуществляется сброс в объеме до 1000 м3/сек.

В целях безопасного прохождения повышенных расходов в нижнем течении реки Сырдарья с 15 декабря осуществляется водозабор в Коксарайский контррегулятор расходом – 300 м3/с, с 6 января водозабор составляет 600 м3/сек. Из-за установившегося ледостава в нижнее течение реки Сырдарья осуществляется попуск воды расходом не более 600 м3/сек. По состоянию на 10 января в Коксарайском контррегуляторе накоплено 707 млн м3 воды.

В последние сутки из-за уменьшения сброса воды из водохранилища Бахри-Точик (Таджикистан) приток воды в Шардаринское водохранилище значительно уменьшился. По состоянию на 10 января приток составляет 933 м3/сек.

На сегодня свободная емкость Шардаринского водохранилища составляет 1130 млн м3, Коксарайского контррегулятора – 1103 млн м3.

В целях безопасного попуска сбрасываемых вод из Шардаринского водохранилища Министерством разработан план мероприятий. Угрозы подтоплений населенных пунктов нет.

Режим работы Шардаринского водохранилища и в целом водохозяйственная обстановка в бассейне реки Сырдарья - на особом контроле министерства.

Фото: gov.kz



