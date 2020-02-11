Угрозы наводнения в Туркестанской области нет – акимат

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам ежедневного мониторинга, паводковая ситуация на водоёмах Туркестанской области остаётся стабильной, угрозы подтопления населённых пунктов нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Об этом было сказано на еженедельном аппаратном совещании, прошедшем в областном акимате под председательством глав региона Умирзака Шукеева. В совещании приняли участие акимы районов и городов, руководители управлений.

В ходе совещания специалисты департамента по ЧС напомнили, что в 2017 защитная дамба на берегу реки Сырдарья в населенном пункте Суткент Шардаринского района году была размыта паводковыми водами. В целях предотвращения опасности было сказано о необходимости восстановить дамбу. Для тщательного выяснения данного вопроса создадут комиссию. Также Умирзак Шукеев поручил ответственным руководителям отрасли предотвратить дефицит поливной воды.

Наряду с этим, на совещании было отмечено о предстоящей в октябре текущего года общенациональной переписи населения, которая пройдет в истории страны в третий раз. В этом году для проведения переписи населения будут широко использованы современные информационные технологии. К примеру, в первую очередь, казахстанцам предоставится возможность самостоятельно ввести персональные данные через интернет, ответить на все вопросы и сделать отметку. Для проведения опросов, регистрации данных во все регионы направят 30 тыс. специалистов, прошедших специальную подготовку. Подготовка к этому важному мероприятию идет на должном уровне и в Туркестанской области.

Вместе с тем, на аппаратном совещании было сказано и о ходе реализации региональной программы «Қамқорлық». В рамках масштабного проекта, направленного на оказание всесторонней помощи нуждающимся людям, помощь будут получать около 7 тыс. человек, или 1643 семьи. В качестве наставников за ними закреплены акимы районов, сельских округов, депутаты, предприниматели и активисты. Кроме того, с начала реализации программы с помощью областного филиала партии «Nur Otan», местных акиматов и спонсоров ремонтируют и выдали новое жилье более 20 семьям.