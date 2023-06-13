Угрозы населенным пунктам нет – МЧС о пожаре в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Глава МЧС Сырым Шарипханов подчеркнул, что все силы и средства продолжают работу по недопущению перехода лесных пожаров на населенные пункты в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сегодня Сырым Шарипханов провел аэровизуальное обследование на территории ГЛПР «Семей орманы». Проконтролировал организацию защиту населенных пунктов от природного пожара. На сегодняшний день угрозы нет.

Глава МЧС подчеркнул, что все силы и средства продолжают работу по недопущению перехода лесных пожаров на населенные пункты. Также поручил обеспечить эффективное применение группировки сил и средств.

В настоящее время в тушении лесного пожара задействовано более 1900 человек, около 360 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

С начала пожара всего осуществлено 1 526 сбросов воды объемом 4 486 тонн.

Тушение пожара осложняется высоким температурным фоном от +27 до +320С, большой площадью горения и скоростью ветра с севера и северо-восточного направления до 14 м/с, днем с порывами до 20 м/с.

По прогнозу РГП «Казгидромет», в ближайшие трое суток ожидается погода без осадков, ветер с порывами до 28 м/с.

Сегодня 13 июня наблюдалось распространение пожара в направлении Семея. Благодаря оперативно принятым мерам распространение остановлено в 30 км.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. Для тушения пожара привлекли вертолет.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.