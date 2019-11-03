Угрозу взрыва автомобилей предотвратили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошел пожар в здании автомобильного ангара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, в ангаре производился авторазбор.

«По прибытию пожарных в здании наблюдалось сильное задымление, горели два автомобиля, огонь распространялся на кровлю. Имелась угроза взрыва автомобилей, происходили хлопки газовоздушной смеси от кислородного баллона. В ходе тушения из здания вынесли два кислородных и один газовый баллон, 20 литров дизельного топлива», - сообщили в пресс-службе.









Тушение пожара развернули на двух боевых участках. Задействовали 5 единиц техники и 20 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Огонь уничтожил два легковых автомобиля, мебель, повредил оборудование для шиномонтажных работ, квадроцикл, стены, потолочное перекрытие. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Удалось спасти склад для хранения автозапчастей, масел и шин.

Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.



















