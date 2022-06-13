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    Угрозу потери посевов и пастбищ из-за нашествия гусениц устранили в Атырау

    13 Июня 2022, 15:53

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области устранена угроза нанесения ущерба посевам и пастбищам гусеницами лугового мотылька. Заместитель акима региона Кайрат Нурлыбаев посетил поля, где ознакомился с работой по уничтожению вредоносных насекомых, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    По словам заместителя акима области, на сегодняшний день проведен мониторинг 20 тыс. гектаров посевных площадей. В итоге стало известно о необходимости обработки 7 500 га, 4 500 га посевных площадей уже обработаны. Из них 800 га – собственными силами хозяйств, остальное – на средства, выделенные из местного бюджета и при поддержке спонсоров.

    «Как только были выявлены первые случаи повреждения посевов, пастбищ незамедлительно вызвали специалистов по борьбе с вредителями из Западно-Казахстанской области. На земледельческих угодьях Индерского, Махамбетского, Кызылкогинского районов работы продолжаются до сих пор. В результате принятых мер в настоящее время угроза уничтожения урожая гусеницами устранена. С нашей стороны продолжается разъяснительная работа, а также обеспечение крестьянских хозяйств химикатами для профилактических мер. В случае обнаружения фермерами угрозы важно вовремя обратиться к нам, будут созданы необходимые условия для предотвращения этой ситуации», – сказал Кайрат Нурлыбаев.

    Часть крестьянских хозяйств предотвратили нашествие гусениц, заранее позаботившись о профилактических мерах.

    «Травить мы начали рано. В результате избежали нанесения вреда нашим посевам», –рассказал глава крестьянского хозяйства «Кан Г. В.» Андрей Кан.

    В регионе насчитывается около 300 фермерских хозяйств. Около 100 из них пострадали от гусениц лугового мотылька.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Акимат Сельское хозяйство Регионы Казахстана Атырау
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