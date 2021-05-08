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    Угрозу подтопления населенных пунктов сняли в СКО

    8 Мая 2021, 23:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о снятии угрозы подтоплений населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очередной пост главы региона в социальных сетях был посвящен прохождению паводка в регионе. Кумар Аксакалов сообщил, что уровень воды снижается и населенным пунктам уже ничего не угрожает.

    «Паводковая ситуация была на контроле, техника и спасатели наготове. Для недопущения подтопления жилых домов проведена тщательная подготовительная работа. Это вывоз снега, очернение, расчистка водопропускных сооружений, арыков и поднятие дамб. Для исключения образования ледяных заторов на площади более шести тысяч квадратных метров произвели взрывные работы», - написал аким области.

    По словам Кумара Аксакалова, подтопления сел не допустили благодаря вовремя принятым мерам.

    «Ни в один дом не зашла вода. Всего за последние 5 лет свыше 160 сел области защитили от водной стихии. Установлено 13 водопропускных труб, возведено 119 км земляных обвалований и 7,5 км защитных дамб», - проинформировал К.Аксакалов.

    Напомним, в этом году под угрозой подтопления во время паводка находились 79 населенных пунктов. Вода угрожала 240 домам в Петропавловске.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Паводок
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