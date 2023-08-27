Угрожают ли энергетики здоровью казахстанцев?
В ходе обсуждения в Рабочей группе Мажилиса депутаты-инициаторы озвучили, что в Казахстане 17,5% детей ежедневно употребляют «энергетические напитки» со ссылкой на национальное исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья». При этом эта методология и выборка исследования не доступно для широкой общественности. Очень важно знать, сколько детей, какого возраста в нем участвовали, и что самое важное – сколько кофеина они употребляют через кофе, чай, какао, шоколад, а сколько через энергетики, то есть объективные данные, отмечают в Казахской Академии питания.
Необходима открытость, когда это касается детей, а значит, каждую семью, каждого казахстанца.
В свою очередь, Казахская академия питания, будучи практически единственной авторитетной научно-исследовательской организацией в сфере питания, отмечает, что точных сведений о дозах кофеина, подвергающих риску здоровье детей и подростков, в научной литературе не имеется.
В плацебоконтролируемых исследованиях говорится, что потребление кофеина на уровне 50-350 мг в сутки не дает серьезных побочных эффектов для сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций у детей и подростков.
Вместе с тем Казахская академия питания отмечает, что результаты исследований подтверждают: потребление кофеина со всеми видами пищевых продуктов составляет в среднем 158 мг на человека и это превышает допустимый уровень.
«Речь идет не только о кофе, но и о других продуктах. В частности, о традиционном черном и зеленом чае, с двумя чашками которых поступает 110 мг кофеина. В безалкогольных тонизирующих напитках содержание кофеина составляет в среднем 271-280 мг на литр, в связи с чем употребление 250 мл тонизирующих напитков будет соответствовать 68-70 мг кофеина в сутки», - говорит глава Академии Торегельды Шарманов.
В «пятерку» продукции с самым высоким содержанием кофеина входит: растворимый кофе (72,7 мг на 200 мл), черный чай (55 мг на 200 мл), какао (45 мг на 200 мл), зеленый чай (41 мг из 200 мл) и молочный шоколад (30 мг на 200 г).
Согласно статистике индустрии безалкогольных напитков, казахстанцы ежегодно потребляют 215,9 млн литров энергетиков или 10,9 литров на человека. В среднем каждый житель нашей страны через энергетики потребляет за год 3,49 грамма кофеина, а в день - 9,5 мг в день и это безопасная доза даже для новорожденных детей.
Что касается аргумента мажилисменов о том, что в энергетиках содержится чрезмерное содержание сахара, то казахстанцы ежедневно с чаем сахара в чистом виде съедают в 3-4 раза больше, чем в напитках.
Так же депутаты ссылаются на международный опыт, говоря о том, что в таких странах как Дания, Турция, Норвегия, Уругвай, Исландия, а также в США, а именно в Вашингтоне, штате Юта, Оклахома и Мичиган, энергетики полностью запрещены. Однако ситуация в них иная, отмечает глава Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК Алия Мамытбаева.
«Ни в одной из перечисленных стран запрета на продажу энергетиков нет. В Дании при их реализации на упаковке размещают предупредительные знаки. В Норвегии вообще нет никаких ограничений на продажу безалкогольных тонизирующих напитков. Исландия установила допустимые уровни потребления в отношении кофеина в продуктах питания. В США полная свобода при употреблении энергетиков», - рассказала Алия Мамытбаева.
Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» хотят дополнить новой статьей 110-1, которая запретит продажу энергетических напитков лицам до 21 года. Однако, такой меры нет ни в одной стране мира. При этом в Казахстане действует постановление главного государственного санитарного врача №12 от 19 августа 2013 года «О запрете реализации напитков, содержащих тонизирующие компоненты» в учебных заведениях среднего специального образования и организациях здравоохранения.
«Мы предлагаем всем заинтересованным сторонам, в том числе членам Рабочей группы Мажилиса, Министерству здравоохранения, научной общественности, экспертам провести широкую дискуссию и тщательно разобрать каждый пункт в отношении к энергетиков, - говорит Алия Мамытбаева. – И поскольку национальных исследований о вреде энергетиков в Казахстане пока нет, то стоит ориентироваться на имеющиеся международные научные данные. Например, Европейское управление по пищевой безопасности (EFSA) в 2015 году назвало конкретные безопасные ежедневные дозы кофеина по категориям населения. Это 400 мг для здоровья взрослых людей, 200 мг — для беременных женщин, 3 мг на 1 кг веса в день для детей от 3 лет».Ранее Национальный центр общественного здравоохранения Минздрава РК совместно со Всемирной организацией здравоохранения провел исследование пищевых привычек школьников в возрасте 11, 13 и 15 лет. Согласно исследованию, большинство подростков реже одного раза в неделю или совсем не употребляют энергетические напитки, но в то же время каждый день употребляют энергетические напитки 3% детей. От одного раза до 5-6 раз в неделю пьют энергетики 17,5% детей. Из них мальчики 19,1%, девочки – 15,8%.
МИА «Казинформ» писало о вреде и альтернативах энергетических и газированных напитков, а также о преимуществах и способах отказа от них.