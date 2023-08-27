Угрожают ли энергетики здоровью казахстанцев?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса VIII созыва инициировали поправки в законодательство по вопросам здравоохранения с целью приравнять их по уровню вреда к крепкому алкоголю и табаку. Их введение в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» повлечет ограничения, а в некоторых случаях запрет на продажу казахстанцам. Однако аргументы сторонников запрета и тотального ограничения энергетиков требуют независимой, объективной научной оценки, отмечает Ассоциация производителей безалкогольных напитков Казахстана. Правда ли, что напитки угрожают здоровью казахстанцев? По этому вопросу экспертным мнением поделился доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК и глава Казахской Академии питания Торегельды Шарманова, передает МИА «Казинформ».

В ходе обсуждения в Рабочей группе Мажилиса депутаты-инициаторы озвучили, что в Казахстане 17,5% детей ежедневно употребляют «энергетические напитки» со ссылкой на национальное исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья». При этом эта методология и выборка исследования не доступно для широкой общественности. Очень важно знать, сколько детей, какого возраста в нем участвовали, и что самое важное – сколько кофеина они употребляют через кофе, чай, какао, шоколад, а сколько через энергетики, то есть объективные данные, отмечают в Казахской Академии питания.

Необходима открытость, когда это касается детей, а значит, каждую семью, каждого казахстанца.

В свою очередь, Казахская академия питания, будучи практически единственной авторитетной научно-исследовательской организацией в сфере питания, отмечает, что точных сведений о дозах кофеина, подвергающих риску здоровье детей и подростков, в научной литературе не имеется.

В плацебоконтролируемых исследованиях говорится, что потребление кофеина на уровне 50-350 мг в сутки не дает серьезных побочных эффектов для сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций у детей и подростков.

Вместе с тем Казахская академия питания отмечает, что результаты исследований подтверждают: потребление кофеина со всеми видами пищевых продуктов составляет в среднем 158 мг на человека и это превышает допустимый уровень.

«Речь идет не только о кофе, но и о других продуктах. В частности, о традиционном черном и зеленом чае, с двумя чашками которых поступает 110 мг кофеина. В безалкогольных тонизирующих напитках содержание кофеина составляет в среднем 271-280 мг на литр, в связи с чем употребление 250 мл тонизирующих напитков будет соответствовать 68-70 мг кофеина в сутки», - говорит глава Академии Торегельды Шарманов.

В «пятерку» продукции с самым высоким содержанием кофеина входит: растворимый кофе (72,7 мг на 200 мл), черный чай (55 мг на 200 мл), какао (45 мг на 200 мл), зеленый чай (41 мг из 200 мл) и молочный шоколад (30 мг на 200 г).

Согласно статистике индустрии безалкогольных напитков, казахстанцы ежегодно потребляют 215,9 млн литров энергетиков или 10,9 литров на человека. В среднем каждый житель нашей страны через энергетики потребляет за год 3,49 грамма кофеина, а в день - 9,5 мг в день и это безопасная доза даже для новорожденных детей.

Что касается аргумента мажилисменов о том, что в энергетиках содержится чрезмерное содержание сахара, то казахстанцы ежедневно с чаем сахара в чистом виде съедают в 3-4 раза больше, чем в напитках.

Так же депутаты ссылаются на международный опыт, говоря о том, что в таких странах как Дания, Турция, Норвегия, Уругвай, Исландия, а также в США, а именно в Вашингтоне, штате Юта, Оклахома и Мичиган, энергетики полностью запрещены. Однако ситуация в них иная, отмечает глава Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК Алия Мамытбаева.

«Ни в одной из перечисленных стран запрета на продажу энергетиков нет. В Дании при их реализации на упаковке размещают предупредительные знаки. В Норвегии вообще нет никаких ограничений на продажу безалкогольных тонизирующих напитков. Исландия установила допустимые уровни потребления в отношении кофеина в продуктах питания. В США полная свобода при употреблении энергетиков», - рассказала Алия Мамытбаева.

Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» хотят дополнить новой статьей 110-1, которая запретит продажу энергетических напитков лицам до 21 года. Однако, такой меры нет ни в одной стране мира. При этом в Казахстане действует постановление главного государственного санитарного врача №12 от 19 августа 2013 года «О запрете реализации напитков, содержащих тонизирующие компоненты» в учебных заведениях среднего специального образования и организациях здравоохранения.

«Мы предлагаем всем заинтересованным сторонам, в том числе членам Рабочей группы Мажилиса, Министерству здравоохранения, научной общественности, экспертам провести широкую дискуссию и тщательно разобрать каждый пункт в отношении к энергетиков, - говорит Алия Мамытбаева. – И поскольку национальных исследований о вреде энергетиков в Казахстане пока нет, то стоит ориентироваться на имеющиеся международные научные данные. Например, Европейское управление по пищевой безопасности (EFSA) в 2015 году назвало конкретные безопасные ежедневные дозы кофеина по категориям населения. Это 400 мг для здоровья взрослых людей, 200 мг — для беременных женщин, 3 мг на 1 кг веса в день для детей от 3 лет».

Ранее Национальный центр общественного здравоохранения Минздрава РК совместно со Всемирной организацией здравоохранения провел исследование пищевых привычек школьников в возрасте 11, 13 и 15 лет. Согласно исследованию, большинство подростков реже одного раза в неделю или совсем не употребляют энергетические напитки, но в то же время каждый день употребляют энергетические напитки 3% детей. От одного раза до 5-6 раз в неделю пьют энергетики 17,5% детей. Из них мальчики 19,1%, девочки – 15,8%.

МИА «Казинформ» писало о вреде и альтернативах энергетических и газированных напитков, а также о преимуществах и способах отказа от них.