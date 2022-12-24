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    Угрожавшего взорвать гранату мужчину обезвредили полицейские в Павлодаре

    24 Декабря 2022, 14:05

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 47-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату, обезвредили полицейские в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

    В настоящее время саперы проверяют предмет, похожий на взрывное устройство.

    В 11:30 часов в полицию города поступил вызов о семейном скандале. В квартире дебоширил пьяный мужчина. Он кричал, что взорвет гранату. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали переговоры с буяном. И, улучив момент, один из полицейских выхватил гранату из руки мужчины. После чего он был обездвижен и обезврежен.

    «Были оповещены все спецслужбы. Проведена эвакуация жильцов дома», - сообщили также в полиции.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Павлодарская область МВД РК Павлодар
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