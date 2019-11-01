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    Угрожавшего судье убийством актюбинца привлекут к общественным работам

    1 Ноября 2019, 19:03

    КАРГАЛИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - 30-летний житель Каргалинского района Актюбинской области угрожал судье убийством. За это мужчину приговорили к 300 часам общественных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел в ходе судебного заседания по гражданскому делу. Районная больница подала заявление о направлении на принудительное лечение от алкоголизма местного жителя Батырхана А. В момент начала заседания он зашёл к вошедшему в зал судье и стал угрожать убийством, делая попытки устремиться к нему.

    По приговору мужчина был признан виновным по статье 409 УК РК - угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования. Подсудимый вину признал и раскаялся.

    Приговором суда ему назначили общественные работы сроком на 300 часов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Судебный процесс
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