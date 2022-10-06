Угрожали пистолетом и ножом: четырех приверженцев ДРТ задержали в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Четырех приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области получили оперативную информацию о вымогательстве денежных средств приверженцами деструктивного религиозного течения.​

«13 сентября в 23:30 часов группа лиц, по предварительному сговору, обманным путем заманила потерпевшего в съемную квартиру, расположенную в одном из микрорайонов Актау. Они угрожали пистолетом, все происходящее они снимали на камеру сотового телефона», - сообщили в полиции.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по ст.194 ч.2 «Вымогательство», а также ст. 126 ч. 2 УК РК «Незаконное лишение свободы». ​

«Сотрудники управления по противодействию экстремизму и управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области совместно с сотрудниками ДКНБ региона задержали четырех приверженцев деструктивного религиозного течения, в отношении которых проведены обысковые мероприятия. Все вещественные доказательства были изъяты. Обезвреженные лица водворены в изолятор временного содержания», - проинформировали в полиции.

Фото: polisia.kz