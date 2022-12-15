Угроза срыва отопительного сезона сохраняется в Атырау из-за поломки турбоагрегата на ТЭЦ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-В Атырау из-за поломки турбоагрегата на ТЭЦ сохраняется угроза срыва отопительного сезона. Об этом сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Айдулат Кенжебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 октября 2022 года на Атырауской теплоэлектроцентрали был отключен турбоагрегат №12 мощностью 100 МВт, прошедший капитальный ремонт в 2020 году. Реставрационные работы планируется завершить до 30 января 2023 года. Хотя общая установленная электрическая мощность станции составляет 474 МВт, фактический объем производства сегодня 186 МВт. В случае несвоевременного завершения ремонтных работ, проводимых на основных установках станции, повышается вероятность угрозы нестабильного прохождения отопительного сезона. Кроме того, одним из актуальных вопросов теплоснабжения является то, что в собственности АО «Атырауские тепловые сети» имеется 426,7 км тепловых сетей с уровнем износа 68%. Ремонтные работы, проводимые ежегодно в рамках инвестиционной программы на 13-20 км, не могут повлиять на уровень износа тепловых сетей, который сложился за последние 50 лет. Для полного ремонта ежегодно требуется замена порядка 70 км тепловых сетей», – сообщил Айдулат Кенжебеков.

Присутствовавший на совещании аким Атырауской области Серик Шапкенов поручил руководителю управления до января представить специальную программу для решения всех вопросов отопительного сезона.

«Большинство поступивших к нам обращений исходят от жителей жилых комплексов с частными тепловыми котлами. В домах прохладно, людям некомфортно. Здесь нельзя ссылаться на то, что за это отвечает КСК, за это АО «Атырау Жарык» или АО «Атырауские тепловые сети». Граждане имеют право на получение качественных услуг на должном уровне. Мы должны это обеспечить. В настоящее время первоочередной задачей является обеспечение оперативного прохождения отопительного сезона», – сказал Серик Шапкенов.



