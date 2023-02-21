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    Угроза схода лавин сохраняется в горах Алматинской области

    21 Февраля 2023, 21:34

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области с 22 по 28 февраля сохраняется лавинная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДЧС региона убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

    На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

    Сообщается, что в основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Безопасность ДЧС
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