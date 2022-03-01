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    Угроза подтопления сохраняется в 25 населенных пунктах Акмолинской области

    1 Марта 2022, 06:30

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области сохраняется высокий уровень угрозы подтопления 25 населенных пунктов в семи районах, в которых проживает 4060 человек. Об этом сообщил на брифинге в понедельник заместитель руководителя ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, в Акмолинской области на протяжении последних пяти лет ежегодно складывается сложная паводковая обстановка, последствия которой выражается подтоплением населенных пунктов. В рамках подготовки к весеннему паводку проводится комплексная работа, направленная на недопущение гибели людей и снижение возможного материального ущерба.

    «На территории Акмолинской области в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находится 125 населенных пунктов в 17 районах, в которых проживает более 13 тысяч человек, а также расположены 74 участка автомобильных и четыре участка железных дорог», - поделился К. Доспаев.

    За две декады февраля выпало в среднем 15 мм осадков, что составляет 88% от среднемноголетней месячной нормы. В пяти районах - Атбасарском, Сандыктауском, Жаксынском, Бурабайском и Есильском - количество осадков выше нормы от 21 до 76%.

    «По состоянию на 20 февраля средняя высота снега по области в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9% больше, запасы воды в снеге больше на 19%. Объёмы влагозапасов в бассейнах рек - Есиль, Мойылды, Жабай, Колутон, Чаглинское и Селеты ниже среднемноголетних значений от 2 до 30%. При этом показатели осеннего увлажнения почвы ниже среднемноголетних значений на 14 - 46%. Глубина промерзания почвы меньше прошлогодних показателей в среднем на 11%», - пояснил Канат Доспаев.

    Несмотря на утешительный гидрологический прогноз, темпы и объемы проводимых противопаводковых мероприятий не ослабляются, так как впереди март, в течение которого возможны выпадения обильных осадков и резкое повышение температуры, что неблагоприятно скажется на прохождение паводка.

    «Согласно сезонному прогнозу Казгидромета на март-май, количество осадков прогнозируется в марте на большей части области больше нормы, в апреле - на севере области около нормы. Средняя температура воздуха в марте, апреле будет выше нормы на 1 – 2 градуса», - добавил спикер.

    Как отметил К. Доспаев, исполнение мероприятий Дорожной карты и других планов позволили снять полностью угрозу подтопления 20 населенных пунктов и минимизировать в 80 из 125 имеющихся населенных пунктов, которые подвержены воздействию паводковых проявлений. Вместе с тем, в зависимости от погодных условий сохраняется высокий уровень угрозы подтопления 25 населенных пунктов в 7 районах, в которых проживает 4060 человек.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Паводок ДЧС
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