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    Угроза подтопления дворовых территорий в селе Кызылжар снята - ДЧС

    6 Марта 2023, 23:12

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жителей села Кызылжар Кербулакского района Жетысуской области предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках. Ранее здесь из-за резкого снеготаяния произошло подтопление дворовых территорий и одной улицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 18:30 в селе Кызылжар угроза подтопления дворовых территорий снята. Объем воды упал. Однако согласно штормового предупреждения РГП «Казгидромет», угроза в виде выпадения осадков сохраняется. Возможен подъем уровня воды на внутрипоселковой арычной сети, которая может не справиться с объемом поступающей воды. В дневное время возможны небольшие переливы на дорожное полотно улицы Шыныбек», - сказал заместитель начальника ДЧС Жетысуской области Игорь Жуков.

    Также местными исполнительными органами Кербулакского района и ДЧС области выше села Кызылжар проводились работы по прорытию отводного канала, протяженностью 1 км, шириной 1,5 метра, глубиной 2 метра для отвода талых вод с полей. Угроза подтопления дворовых территорий минимизирована. Работы завершены в полном объеме, талая вода в транзитном режиме поступает в реку Байгазы.

    Ранее Игорь Жуков сообщил, что паводковая обстановка в Кербулакском и Алакольском районах стабилизировалась.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Паводок МЧС Жетысуская область
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