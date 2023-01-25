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    Угроза перелива воды снята силами «Казселезащиты» в Алматинской области

    25 Января 2023, 15:07

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – 24 января 2023 года в 09:00 часов на пульт ДЧC Алматинской области поступило сообщение о том, что произошло обледенение русла реки Каскелен Карасайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    По информации пресс-службы, в русле реки Каскелен Алматинской области в районе санатория «Сары Арка» отмечался подъем уровня воды за счет ледовых явлений (зажоры) протяженностью более 300 м. Для стабилизации подъема уровня воды незамедлительно была направлена техника и сотрудники отдела по ЧС Карасайского района, «Казселезащиты», местных исполнительных органов.

    Для предотвращения выхода воды из стабилизированного русла реки и возможного формирования шугохода проведены превентивные работы по очистке русла реки от ледовых явлений.

    От «Казселезащиты» задействована специализированная техника (экскаватор на базе «КАМаз» (гредола), оперативный автомобиль и работники аварийно-механизированной бригады.

    «Принятыми мерами в 12:20 работы по очистке русла реки Каскелен были завершены, отсутствует угроза перелива воды за береговые линии, уровень воды спал. Угроза подтопления снята», - сообщили в пресс-службе.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Погода МЧС Вода
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