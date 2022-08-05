Угроза новых взрывов сохраняется на месте пожара в Берлине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупный пожар на складе с боеприпасами и пиротехникой в районе Груневальд на западе Берлина, начавшийся накануне, большей частью потушен, но значительную проблему по-прежнему представляет оцепленное место, на котором существует угроза новых взрывов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Минувшей ночью были проведены успешные пожаротушительные работы, при этом небольшие очаги воспламенения все еще есть внутри кольца оцепления, заявил утром в пятницу, 5 августа, представитель пожарной службы Томас Кирштайн в эфире телерадиокомпании RBB.

Зону оцепления обследуют роботы и бронетехника

По его словам, общая площадь пожара составила около 42 га. На место пожара была стянута техника со всей Германии, в тушении участвуют около 150 пожарных. Утром 5 августа прибыла спецтехника, которая будет задействована в обследовании территории внутри кольца оцепления - три дистанционно управляемых робота, а также бронетехника для пожаротушительных работ, отметил Кирштайн. При этом поднявшийся ветер представляет угрозу повторных воспламенений, добавил он. Между тем пожарная служба сообщила в Twitter, что можно ожидать новых взрывов и разлетающихся обломков.

Пожарные высказали надежду, что 5 августа станет возможно открыть прилегающий автобан и восстановить движение поездов в ближайших районах. По словам Кирштайна, это зависит от того, как скоро удастся получить данные о ситуации на месте взрывов. При тушении пожара в Груневальде никто из пожарных не пострадал.

Накануне на складе в Груневальде, где среди прочего хранятся боеприпасы и пиротехника, начался сильный пожар. Из-за последовавших взрывов и разлетающихся обломков пожарные команды на протяжении нескольких часов не приступали к тушению, работы начались лишь ранним вечером. Спасательные службы оцепили район радиусом 1000 м. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в 2 км от места происшествия. Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд, предупреждение действует и 5 августа. Пожарные осуществили полив прилегающих лесных массивов, чтобы остановить дальнейшее распространение пламени.





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