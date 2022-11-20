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    Угроза гибели рыбы на реке Шарон отсутствует - Комитет рыбного хозяйства

    20 Ноября 2022, 19:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Комитете рыбного хозяйства РК прокомментировали распространенное в социальных сетях видео, снятое на реке Шарон близ поселка Хиуаз. В ведомстве сообщили, что угроза гибели рыбы отсутствует, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    «Около 13:00 сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства произвели мониторинг реки Шарон близ поселка Хиуаз. В связи с понижением температуры воды, молодь рыбы в настоящее время сконцентрирована в наиболее глубоких местах реки. Ее глубина составляет около 2-3 метров.

    В настоящее время угроза гибели рыбы отсутствует. Рейдовые мероприятия на рыбохозяйственных водоемах, расположенных на подконтрольной Инспекции территории, продолжаются», - заверили в Комитете рыбного хозяйства РК.


    Фото: t.me/EcologyofQazaqstan
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