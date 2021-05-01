Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Угощения на ауызашар приготовили для астанчан сотрудники посольства США

    1 Мая 2021, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Морские пехотинцы и сотрудники посольства США в Казахстане приготовили угощения на ауызашар для нуждающихся в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Морские пехотинцы США нашего посольства в Нур-Султане, а также волонтеры из числа сотрудников в представительстве решили устроить дополнение к ифтару или как говорится на казахском - ауызашару. Наши волонтеры намерены приготовить еду и доставить тем, кто в ней нуждается в течение всего месяца Рамазана. Данный вид благотворительности тоже считается частью американской традиции. Я очень рад, что данную традицию они продолжают и в Казахстане», - рассказал посол США в Казахстане Уильям Мозер.

    На кадрах видно, как сотрудники посольства сами жарят шелпеки (лепешки) и бауырсаки, раскладывают сладости.

    Угощения посольство передало в фонд одной из мечети Нур-Султана для раздачи нуждающимся.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Благотворительность Религия США Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Конгресс США предотвратил исторический дефолт, одобрив приостановку потолка госдолга
    На каждой станции собирается много людей – главврач медицинского поезда «Саламатты Қазақстан»
    Законодатели США утвердили сделку по потолку госдолга
    Мужчина в Кентукки ос­тановился на заправ­ке и выиграл милли­он долларов
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска