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    Уголовную ответственность за рекламу финпирамид предлагают ввести в Казахстане

    13 Апреля 2022, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутатами Мажилиса подготовлен инициативный законопроект, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид. Об этом сообщил мажилисмен Юрий Ли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат напомнил, что 11 апреля текущего года одна из пострадавших вкладчиц финансовой пирамиды ТОО «MUDARABAH CAPITAL» совершила самоподжог в столице.

    «Мы все знаем, что деятельность финансовых пирамид запрещена законом. Но люди в погоне за легкими деньгами продолжают совершать опрометчивые шаги и вкладываться в такие сомнительные проекты. Мошенники, пользуясь излишней доверчивостью, лишили тысячи казахстанцев сбережений, машин и квартир, многих загнали в долги и кредиты. Это связано, в том числе, с низком уровнем финансовой грамотности наших граждан. Чтобы такие факты не повторялись, мы должны бороться не только с последствиями, но и условиями, способствующими безнаказанной деятельности таких мошенников. Это вопрос комплексный», - сказал Юрий Ли, озвучивая свой депутатский запрос на имя Генерального прокурора, председателей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства РК по финмониторингу и главы МВД РК.

    По его словам, депутаты Мажилиса неоднократно поднимали вопрос и выступали с запросами касательно повышения финансовой грамотности населения, ужесточения противодействия финансовым пирамидам и незаконным финансовым практикам.

    «В одном из запросов мы акцентировали внимание на необходимости привлечения к ответственности лиц, участвовавших в рекламе финансовых пирамид ТОО «MUDARABAH CAPITAL», ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology». Считаем, абсолютно постыдным и преступным участие в рекламе таких пирамид медийных лиц, блогеров и вайнеров. В отношении многих из них в настоящее время ведется следствие», - сказал депутат.

    «Более того, депутатами, членами комитета по финансам и бюджету Мажилиса подготовлен инициативный законопроект, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид. После соответствующих процедур мы приступим к рассмотрению данного законопроекта», - сообщил Юрий Ли.

    С учетом изложенного, депутаты Мажилиса просят:

    1. Генеральную прокуратуру РК представить информацию о результатах работы специальной межведомственной рабочей группы по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам.

    2. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представить конкретную информацию о проводимой работе по повышению уровня финансовой грамотности казахстанцев.

    3. Все уполномоченные органы незамедлительно провести широчайшую разъяснительную кампанию среди населения по ключевым аспектам данного проблемного вопроса.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью Мажилис Общество Финансовая пирамида Мошенничество
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