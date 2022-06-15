Уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид одобрили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и сопутствующий проект закона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматриваемые законопроекты были внесены в Мажилис Парламента Республики Казахстан 23 мая 2022 года по инициативе депутатов Парламента Республики Казахстан М. Кусаинова, Д. Алимбаева, Ю. Ли и А. Лукина», - проинформировал депутат Юрий Ли.

Основной целью предлагаемых к рассмотрению законопроектов является усовершенствование механизмов защиты прав граждан посредством ужесточения ответственности за создание финансовых (инвестиционных) пирамид, а также введение уголовной ответственности за их рекламу.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы в целях совершенствования отдельных норм был принят ряд поправок, в том числе в части сохранения действующей редакции диспозиции части первой статьи 217, а также ужесточения санкций при наступлении уголовной ответственности по данной статье Уголовного кодекса Республики Казахстан; доработки положений новой статьи 217-1 законопроекта; исключения предлагаемых изменений и дополнений в Законы Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и «О рекламе», а также изменения заголовка законопроекта в соответствии с частью четвертой пункта 9 статьи 23 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», а также другие поправки.

«Также рабочей группой приняты изменения и дополнения, внесенные с целью приведения законопроекта в соответствие с правилами юридической техники. Поступившие предложения по законопроектам были обсуждены на 7 заседаниях рабочей группы и 2 расширенных заседаниях Комитета по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Ассоциации финансистов Казахстана, Института парламентаризма, а также ряда экспертов-правоведов. Сравнительные таблицы состоят из 20 и 4 принятых позиций соответственно», - добавил депутат.