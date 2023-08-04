Уголовную ответственность за кражу невест могут ввести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за кражу невест. Такую инициативу выдвинул Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане в настоящее время офисом Омбудсмена по правам человека рассматривается возможность внесения ряда поправок в уголовное законодательство, в частности, введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.

Опыт стран Центральной Азии показал, что в уголовных законодательствах Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана имеется отдельная статья о похищении женщин с целью принудительного вступления в брак.

Кроме того, Уполномоченным уже направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 «Похищение лица с целью заключения брака», которая, как мы полагаем, окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин.

Генеральная прокуратура поддержала предложение Омбудсмена, и поправки совместно будут внесены в ходе законопроектной деятельности.

Также следует отметить, что Уполномоченным по правам человека проводится анализ ситуации с домашним насилием и нарушениями прав женщин в Казахстане.

Отметим, что данная проблема во всем мире является весьма актуальной. 736 млн женщин подверглись физическому и иному насилию. Из них более 640 млн (87%) женщин и девочек в возрасте от 15 лет.

Только за последние два с половиной года в нашей стране домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зафиксировано 913 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 837 случаев среднего вреда здоровью. Более 37 тысяч лиц привлечены к разным видам ответственности.

Основными причинами бытового насилия являются социально-экономические факторы и существующие в обществе гендерные стереотипы.

Девушки, которые подвергаются принудительному браку, нередко становятся в последующем жертвами насилия со стороны своих партнеров. Зачастую принудительные браки лишают девушек возможности получить образование и специальность, что усугубляет их зависимое и уязвимое положение.

Практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в нашей стране, особенно в южных регионах.

В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды.

Ситуация усугубляется тем, что данные случаи, в основном, имеют латентный характер, ввиду существующих стереотипов, не позволяющих женщинам сообщать о применении такого вида принуждения. В большинстве случаев молодые люди даже и не знают об уголовной ответственности. Мало кто осознает, что это серьезное преступление, грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу.

Анализ уголовных правонарушений, связанных с похищением человека, показал, что в период с 2019 года по настоящее время было зарегистрировано 214 уголовных правонарушений указанной категории.

При этом достоверных статистических данных по кражам девушек с целью вступления в брак не имеется, поскольку в Уголовном кодексе отсутствует отдельный состав такого правонарушения.

В июле 2019 года Совет ООН по правам человека принял резолюцию A/HRC/RES/41/8 о детских, ранних и принудительных браках, выразив обеспокоенность распространенной безнаказанностью и отсутствием подотчетности.

В принятой 17 декабря 2018 года резолюции Генеральная Ассамблея ООН призывает принять эффективные меры с целью ликвидации детских, ранних и принудительных браков, что предусмотрено Повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Искоренение практики похищений и принудительных браков, обеспечение гендерного равенства и защита прав женщин и девочек от насильственных действий должны оставаться в фокусе внимания всех государственных и общественных институтов, считает Уполномоченный по правам человека.