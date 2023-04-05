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    Уголовного преступника экстрадировали из России в Казахстан

    5 Апреля 2023, 19:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территорию Республики Казахстан экстрадирован находящийся в международном розыске 29-летний житель столицы, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Мужчина с 2018 года разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 188 УК РК.

    В ноябре 2015 года, находясь по проспекту Женис в столице, он совершил угон автомобиля Toyota Camry. Решением суда обвиняемый был осужден на 5 лет ограничения свободы.

    Мужчина скрылся на территории РФи и был объявлен в розыск в Казахстане. Кроме того, находясь на территории соседнего государства, казахстанец совершил кражу, был осужден и отбывал наказание в исправительном учреждении на территории Тульской области.

    Он экстрадирован в Республику Казахстан и заключен под стражу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Борьба с преступностью Россия МВД РК
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