Уголовного дела в отношении Аскара Мамина нет - Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении бывшего Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина уголовного дела в производстве нет. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно Аскара Мамина сразу скажу, сейчас в отношении него уголовного дела нет», - сказал заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

5 января во время совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране стало известно, что бывший Премьер-Министр РК Аскар Мамин подал прошение об отставке. Он занимал должность главы Кабмина с 2019 по 2022 годы.

Ранее Улан Саркулов сообщил, что следственные действия в отношении Кайрата Сатыбалды и его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды продолжаются.