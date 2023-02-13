Уголовное дело завели в отношении крупной сети топливных баз в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентством по защите и развитию конкуренции завершено расследование в отношении ТОО «Торговый дом «ТЭК Казахстан» по факту злоупотребления доминирующим положением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

По итогам расследования выявлены факты установления монопольно высокой цены на услуги «приемка, хранение и отпуск жидких, сыпучих и тарированных грузов (дизтоплива)».

Материалы расследования переданы в Департамент экономических расследований по городу Астана. Возбуждено уголовное дело.



