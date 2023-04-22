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    Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области

    22 Апреля 2023, 23:14

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау полицейские возбудили уголовное дело по факту получения жительницей Щучинска травмы на эскалаторе центрального рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, по факту получения травмы на эскалаторе жительницей города Щучинска начато досудебное расследование по ч.1 ст. 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    «В настоящее время в рамках расследования данного инцидента назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - отметили в полиции.

    Инцидент произошел 21 апреля в Кокшетау. Во время спуска на эскалаторе 67-летняя акмолинка получила травму нижних конечностей. С диагнозом «тяжелая травма стопы, открытый субкапитальный перелом 2,3,4 плюсневых костей со смещением, обширная скальпированная рана левой стопы» женщина была доставлена в многопрофильную областную больницу. Пациентка была направлена для дальнейшего лечения в клинику многопрофильной городской больницы №1 г. Астаны. Планируется проведение реконструктивной операции, закрытие дефектов кожными лоскутами.

    Как сообщалось ранее, мужчину столкнули с эскалатора в торговом доме в Караганде.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Происшествия Общество
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