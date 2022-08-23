Уголовное дело завели на чиновников за хищение бюджетных средств в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудников акимата поселка Молодежный Осакаровского района Карагандинской области обвиняют в хищении бюджетных средств, предназначенных на ремонт дорог. Антикоррупционная служба возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проверка качества ремонтируемых дорог в поселке Молодежный началась после жалоб местных жителей. Здесь по программе «Ауыл – Ел бесігі» на ремонт внутрипоселковых дорог было выделено почти 500 млн тенге. На эти средства должны были привести в порядок 13 км дорог. Однако не прошло и года, как проложенный новый асфальт стал сыпаться.

Если быть точнее, ремонт поселковых дорог был завершен в октябре прошлого года. Спустя семь месяцев, в мае этого года на новом покрытие появились ямы. На некоторых участках ремонт проводили уже дважды.

Однако сотрудники местного акимата вину перекладывают на габаритный транспорт, проезжающей по этим дорогам.

«Трещины появились на улице Комарова, так как здесь ходят большегрузные машины, и они продавили. У нас стоят знаки, но, как мы видим, большегрузы продолжают проезжать по этой дороге, игнорируя знаки. Полицейские должны принять участие, чтобы как-то вместе сплоченно устранить эти все недостатки», - говорит главный специалист аппарата акима поселка Молодежный Светлана Ионова.

Согласно ПСД, толщина нового асфальтного покрытия составляет 4 см. А для того, чтобы по этим дорогам ездили большегрузы, эта цифра должна быть в два раза выше, говорят подрядчики.

Чтобы во всем разобраться, местные жители в социальных сетях опубликовали жалобу. На что отреагировали в антикоррупционной службе области.

«По мониторингу в социальных сетях было выявлено обращение от жителя поселка Молодежный о качестве дорог. После вмешательства Антикоррупционной службы начали выполняться работы. Также было заведено уголовное дело», - прокомментировала руководитель проектного офиса «Сарыарқа – Адалдық алаңы» Малика Кусенбаева.