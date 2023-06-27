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    Уголовное дело заведено по факту самоубийства тяжелоатлета Владимира Седова

    27 Июня 2023, 11:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов закончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сообщаем, что тело 35-летнего тяжелоатлета было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных мужчина покончил с собой», - говорится в сообщении полиции.

    В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.105 УК РК (Доведение до самоубийства). Уголовное дело взято на контроль руководством районной полиции.

    Ранее в Федерации тяжелой атлетики сообщили о смерти тяжелоатлета Владимира Седова. Информацию также подтвердили в Министерстве культуры и спорта РК.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Спорт Тяжелая атлетика
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