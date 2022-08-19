Уголовное дело возбуждено в Атырауской области в связи со смертью пограничника

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырауской области возбуждено уголовное дело по факту смерти пограничника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности, подтверждающей этот факт, военнослужащий Пограничной службы Нурбек Галалиев скончался 17 августа. Военнослужащий проходил службу на одном из участков государственной границы в Атырауской области.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлена «внезапная остановка сердца». По факту гибели военнослужащего следственными органами возбуждено уголовное дело. Руководство и личный состав пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего и принимают меры по оказанию необходимой помощи семье погибшего«, - сообщили в пресс-службе КНБ.

Умерший военнослужащий был призван в армию из Мангистауской области. Служил в Исатайском районе Атырауской области



