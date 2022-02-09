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    Уголовное дело возбуждено по факту выдачи поддельных ковид-паспортов в Азербайджане

    9 Февраля 2022, 13:48

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане прокуратурой Имишлинского района проведено расследование в связи с незаконными действиями представителя главы местной исполнительной власти в села Гаджирустамли, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» ссылкой на Oxu.az.

    По данным надзорного органа, в ходе следствия было установлено, что представитель главы исполнительной власти Явер Шихалиев вступил в преступный сговор со своим бухгалтером Икрамом Шейхалиевым и Фарахимом Ядигаровым, неофициально работающим стоматологом в медпункте села, и выдал нескольким местным жителям фальшивые справки о вакцинации против COVID-19.

    При этом данные этих лиц были введены в систему e-Təbib (аналог системы «Ashyq»).

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР. Продолжается расследование.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Коронавирус в мире Криминал Мошенничество
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