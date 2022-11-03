Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Уголовное дело возбудили по факту ЧП на шахте в Шахтинске

    3 Ноября 2022, 09:53

    ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело возбудили по факту происшествия на шахте имени Ленина, где погибли четыре горняка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уголовное дело зарегистрировано по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

    «На месте происшествия работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области. В настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

    Ранее сообщалось, что ночью произошла авария на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау». Погибли четыре шахтера.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Регионы ЧП на шахте Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
    Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено
    Девушка на внедорожнике наехала на LED-экран в Актобе
    Служебное расследование проводится по факту пожара в Астане - глава МЧС
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров