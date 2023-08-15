Уголовное дело в отношении Сандугаш Дуйсеновой прекращено

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением прокурора города Талдыкорган досудебное расследование прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Как известно, в отношении журналиста Сандугаш Дуйсеновой возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите (ч.5, ст.147 Уголовного кодекса).

14 августа 2023 года Дуйсенова принята прокурором области Жетысу Мадияром Басшыбаевым на личном приеме по вопросу привлечения ее к уголовной ответственности.

С учетом ее доводов прокуратурой истребовано уголовное дело для изучения.

«Согласно ч.5 ст.147 УК уголовная ответственность наступает в случае причинения существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения персональных данных в средствах массовой информации.

Вместе с тем, органом следствия в предусмотренный законодательством срок расследования достаточных фактических данных, подтверждающих причинение потерпевшему существенного вреда, не добыто.

В этой связи, постановлением прокурора города Талдыкорган досудебное расследование прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения (п.2,ч.1,ст.35 Уголовно-процессуального кодекса)», - сказано в сообщении прокуратуры.

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за незаконные сбор и (или) обработку персональных данных, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Поэтому, материалы направлены в уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности для их рассмотрения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

Ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что блогера и журналистку Сандугаш Дуйсенову снимали обнаженной в отделении полиции. Как заявила женщина, в ответ на вопрос, зачем они так поступили, ей ответили «чтобы сломать волю». Дуйсенова считает, что ее пытаются очернить перед казахстанцами.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал обнаженную видеосъемку журналистки Сандугаш Дуйсеновой в ходе обыска. По его словам, речь идет о процедуре проведения личного обыска гражданина. Это следственное действие регламентировано уголовно-процессуальным кодексом.

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали заявил, что уважает и поддерживает коллегу Сандугаш Дуйсенову, отметив, что министерство держит связь с правоохранительными органами.