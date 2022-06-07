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    Уголовное дело в отношении ОПГ мошенников направили в суд полицейские Шымкента

    7 Июня 2022, 15:44

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело в отношении организованной преступной группы мошенников направили в суд полицейские Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Главой группы и автором всех идей выступил бывший работник одного из автоломбардов города. Используя накопленный за время работы в этой сфере опыт, мужчина придумал способ заработать большие деньги. К аферам он привлек восьмерых своих знакомых, с которыми также познакомился в годы работы в ломбарде.

    У каждого члена ОПГ была своя определенная роль. Один находил дорогие автомобили, брал их на время через своих знакомых или в аренду. Другой занимался подделкой документов.

    Так мошенники действовали по четко наработанной схеме и за год успели сдать в ломбарды пять иномарок, такие как Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200.

    Для взятой на время автомашины злоумышленники создавали поддельные документы. «Новых владельцев» авто группа находила буквально на улице. Ими в основном являлись лица без определенного места жительства.

    Заложив машины с поддельными документами в автоломбарды с правом вождения, аферисты возвращали авто владельцам, которые ни о чем и не догадывались.

    Спустя время, работники автоломбардов, которые не смогли найти и выйти на связь с заемщиками, решили обратиться о мошенничестве в полицию. Общая сумма нанесенного им ущерба составила почти 40 млн тенге.

    С целью раскрытия серии преступлений сотрудники полиции провели колоссальный объем работы. Следователи проверили документы и с помощью экспертизы установили, что они поддельные. Далее стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ломбардах и в ближайших к ним местах, опросили всевозможных свидетелей. В результате полицейские вышли на след подозреваемого, который во всех случаях сопровождал лжезаемщиков. А через него оперативникам удалось задержать и других членов преступной группы на территории города.

    Уголовное дело зарегистрировано по нескольким статьям: 262 УК РК «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», 190 УК РК «Мошенничество», 385 УК РК «Подделка документов», 386 УК РК «Подделка идентификационного номера транспортного средства».

    Все девять членов ОПГ в настоящее время находятся под стражей.

    Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Судебный процесс Шымкент Мошенничество
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