Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Уголовное дело по созданию финпирамиды «AYBA-Жанұя» расследуют в Шымкенте

    13 Февраля 2023, 11:59

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «AYBA-Жанұя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, компания обещала гражданам помощь в получении жилья. По условиям, описанным в социальных сетях, вкладчик вносит 5000 тенге и далее должен привлечь 5 и более лиц. После привлечения людей вкладчику возвращают внесенную им сумму и в качестве вознаграждения дарят подарок. Достигнув определенного уровня, вкладчику обещали квартиру или 10 млн тенге.

    В ведомстве напомнили, что за создание финансовых (инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК с наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Другие государственные органы Шымкент Финансовая пирамида Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Сняла порчу» и похитила накопления пенсионерки мошенница в СКО
    Штраф заменили на лишение свободы бывшему замакима района СКО
    Любовь по расчету: на 91 млн тенге обманул мошенник девушку
    Выписку фиктивных счетов-фактур на 164 млн тенге выявили в Актобе
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров