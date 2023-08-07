Уголовное дело по факту смерти ребенка в поезде возбудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в поезде, в котором группа детей направлялась в Астрахань, а далее - на Кавказ в санаторий «Геолог Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в линейном отделе полиции на железнодорожной станции Атырау, по факту смерти несовершеннолетнего пассажира в составе Атырау-Астрахань начато досудебное расследование. Назначены экспертизы и проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причин смерти несовершеннолетнего.

Группа в составе 77 человек(4 вожатых, 73 ребенка) направлялась поездом в санаторий «Геолог Казахстана» в Железноводске. После отправления, спустя 1,5 часа, один из детей почувствовал недомогание, была вызвана скорая помощь, которая прибыла на станцию «Нарын». После прибытия медики констатировали смерть ребенка.

Как ранее сообщалось, по факту смерти ребенка в поезде Атырау-Астрахань создана специальная комиссия.