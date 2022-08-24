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    Уголовное дело из-за гибели рабочих на насосной станции возбудили в Уральске

    24 Августа 2022, 20:42

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на насосной станции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу акима Уральска Миржана Сатканова в сети Facebook.

    В Уральске на насосной станции прорвало трубу, двое рабочих утонули в канализации.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на второй канализационной насосной станции сотрудники произвели замену задвижки. По предварительным данным, трагедия произошла из-за срыва задвижки, в результате чего насосная станция залилась канализационной водой.

    «В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование в соответствии с ч. 4 ст. 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда)», - сообщили в ведомстве.

    Градоначальник Миржан Сатканов отметил, что для выяснения всех обстоятельств трагедии создадут комиссию и установят ответственных.

    «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших сотрудников. Мы со своей стороны окажем им всестороннюю помощь и поддержку», - написал аким.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Западно-Казахстанская область Происшествия Регионы Казахстана
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