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    Уголовная ответственность за подделку сертификата вакцинации установлена в Узбекистане

    20 Августа 2021, 21:20

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане установлена уголовная ответственность за подделку сертификата вакцинации. Об этом сообщил представитель республиканского штаба по борьбе с коронавирусом РУ Нурмат Отабеков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Установлена ответственность за попытки получения поддельного (не получив вакцины) сертификата о вакцинации либо получения документов о получении вакцины определенного типа вместо реально полученной», - отметил Н. Отабеков.

    По его словам, наказание за эти правонарушения регулируется статьей 228 Уголовного кодекса РУ.

    «Статьей 228 Уголовного кодекса Республики Узбекистан предусмотрено наказание за изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование в виде штрафа от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или обязательных общественных работ до трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами до трех лет или исправительных работ от двух до трех лет или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишения свободы от трех до пяти лет», - подчеркнул Н. Отабеков.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Вакцинация
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