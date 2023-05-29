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    Уголок памяти журналиста Куандыка Шамакайулы открыли в карагандинском вузе

    29 Мая 2023, 03:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском университете имени академика Е. А. Букетова открыли уголок памяти известного журналиста, писателя, общественного деятеля Куандыка Шамакайулы. Событие было посвящено 30-летию образования кафедры журналистики в вузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Куандык Шамакайулы родился 1 января 1960 года в Монголии. В 1983-м окончил Монгольский государственный университет по специальности «журналистика». Трудовую деятельность начал в газетах «Ардын эрх» и «Ил товчоо».

    Принимал участие в основании факультета журналистики в КарГУ, где впоследствии преподавал. Также обучал студентов Евразийского национального университете имени Л. Гумилева и Финансовой академии. Написал множество учебных пособий и монографий, издал около 200 научных статей.

    Во время открытия уголка памяти на кафедре журналистики состоялась презентация сборника воспоминаний о Куан


    дыке Шамакайулы. Его составитель – супруга журналиста Айша Курмангали.

    «Это был ученый-универсал и писатель, сбалансировавший теорию и практику журналистики. Будучи преподавателем, Куандык Шамакайулы писал не только научные статьи и монографии, он затрагивал актуальные социальные проблемы и не боялся высказывать своё мнение. Одним из первых журналистов в стране был награждён нагрудными знаками «Отличник информации Республики Казахстан» и «Деятель культуры Республики Казахстан». В сборнике собраны воспоминания современников, друзей и студентов о Куандыке Шамакайулы», – сказала Айша Курмангали.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область СМИ Память Караганда
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