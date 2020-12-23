Уголок Абая открыли в иорданском университете

АММАН. КАЗИНФОРМ – На базе библиотеки одного из крупнейших вузов Иордании - Университете Ближнего Востока (Middle East University) - состоялось торжественное открытие уголка Абая. Мероприятие прошло под эгидой Посольства РК в Иордании в рамках празднования 175-летия великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Иордании.

Церемония состоялась с участием администрации и студентов MEU, а также представителей посольства и казахстанской диаспоры. Ключевым событием стала презентация книги Абая на арабском языке. Ректор MEU профессор Алаеддин аль-Халхули подчеркнул важность создания в университете уголка с произведениями выдающейся классики для популяризации казахской литературы среди арабской молодежи.

«Несомненно, Абай оставил неизгладимый след в истории нашей страны как ученый, мыслитель, поэт, просветитель, композитор, основоположник новой литературы нации. В его стихах и Словах назидания отразились сущность нации, ее быт, образ жизни, мировоззрение, душа, религия, язык, дух. Впоследствии это было оценено как уникальное явление, названное «миром Абая». О значимости Абая Лидер нации и Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал следующее: «Представляя Абая, мы знакомим мир с Казахстаном и казахским народом. Абай - наш национальный девиз», - заявил Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов на открытии Уголка Абая.

Иорданские студенты университета Ближнего Востока зачитали отрывки из Слов назидания Абая на арабском языке.

«Мы рады были провести мероприятие, посвященное жизни и творчеству одного из величайших казахстанских поэтов Абая Кунанбайулы. Оно является следствием теплых двусторонних отношений, установившихся между Иорданией и Казахстаном. Мы будем проводить совместные чествования наших ученых и писателей. Благодаря многообразию культур и языков мы можем показать мир нашим студентам, и это поможет нашему университету взять курс на глобализацию. Надеюсь, что продолжим укреплять связи между нашими странами, будь то связи в сфере экономики, образования или науки. Казахстан – великое государство, которым можно гордиться. Мы надеемся в будущем увидеть больше казахстанских студентов в нашем университете и планируем нанести визит в Казахстан»,- сказал аль-Халхули в интервью МИА «Казинформ».

Этот тезис также нашёл отражение в выступлении посла РК в Аммане Айдарбека Туматова, который выразил уверенность в том, что мероприятие послужит дополнительным мостом, связывающим культурное наследие двух стран.