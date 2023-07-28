Уголки казахстанской литературы открываются в вузах Грузии

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Грузии преподнесло в дар библиотеке Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, а также кабинету Абая при Сухумском государственном университете книги о Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

В целях более широкой популяризации и ознакомления грузинской общественности с казахской культурой и литературой были переданы литературные произведения казахских классиков, труды по истории Казахстана с древнейших времен до современности, альбомы по искусству, энциклопедии и художественные книги известных казахстанских авторов.

Данное мероприятие вызвало повышенный интерес среди представителей творческой интеллигенции Грузии и любителей книг. В этой связи, библиотека Посольства также полностью обновлена книгами по дипломатии, политике, экономике, изданными на казахском, грузинском и английском языках, а также классической и современной литературой. Все это позволит пользователям библиотеки углубить свои знания в области истории, цивилизации, народных традиций, архитектуры, искусства и культуры Казахстана, отмечают в МИД.

Посольство намерено продолжить акцию по вручению книг и посвятить ее юбилеям 800-летия славного сына кыпчакских степей, легендарного правителя Султана Бейбарса, 125-летия государственного и общественного деятеля Темирбека Жургенова, 80-летия выдающегося казахстанского общественного деятеля, культуролога Мурата Ауэзова, которые в этом году широко отмечаются как в Казахстане, так и за рубежом.