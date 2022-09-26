Уголь реализуют в 14 точках продаж в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане насчитывается 11 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения. Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«В период подготовки и проведения отопительного сезона от реализаторов угля оформлены заявки на более 463 тыс. тонн угля. Запасы топлива пополняются на регулярной основе. В целях недопущения роста цен со всеми компаниями в августе заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля. Работает горячая линия по номеру 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках», - пояснили в акимате.

На сегодняшний день средние цены на уголь находятся на уровне прошлого года и составляют:

Шубаркуль – 13 800 тг за тонну;

Каражыра – 14 500 тг за тонну;

Майкуба – 12 700 тг за тонну.

Кроме того, в столице продолжаются работы по газификации города. Два района – Алматинский и Сарыаркинский - полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу. Это ЖМ Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, «Железнодорожный», Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также старая часть города в районе ул. Потанина. Построено более 680 км сетей газоснабжения, подведены внутриквартальные сети. К газу подключено более 5,7 тыс. домов. Ведутся работы по строительству подводящего газопровода в оставшихся районах - Байконыр и Есиль (внутриквартальные сети будут - в 2023 г.).



Фото: пресс-служба г. Астана

