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    Уголь подорожал в Казахстане на 11% за год

    14 Октября 2022, 10:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам сентября текущего года каменный уголь в Казахстане подорожал для населения на 2,9% за месяц и на 10,8% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

    За январь–август текущего года объем добычи каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, составил 76,5 млн тонн — на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 70,6 млн тонн пришлось непосредственно на каменный уголь, 3,1 млн тонн — на лигнит, 2,7 млн тонн — на угольный концентрат.

    За январь–июль 2022 года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на каменный уголь, включая лигнит и угольный концентрат, на 99,6%, против 99,4% годом ранее. Производство за аналогичный период выросло на 5,8%, до 66,4 млн тонн, а импорт, наоборот, уменьшился на 18,3%, до 285,8 тысяч тонн.

    Экспорт увеличился на 16,3%, достигнув 20,9 млн тонн, в то время как реализация на внутреннем рынке выросла лишь на 1,4%, составив за январь–июль 2022 года 45,7 млн тонн.

    По итогам сентября 2022 года каменный уголь в Казахстане подорожал для населения на 2,9% за месяц и на 10,8% за год.

    Средняя розничная цена 1 тонны каменного угля в городах РК за год выросла с 13,7 тысяч до 15 тысяч тенге. Самый дорогой уголь продавался в Таразе и Уральске: 19,5 тысяч и 19,3 тысяч тенге за тонну. Высокие цены зафиксированы также в Жезказгане (16,4 тысяч тенге), Алматы (16,2 тысяч тенге) и Талдыкоргане (16 тысяч тенге).
    Экономика Цены и тарифы Уголь
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