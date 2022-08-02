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Уголь подешевел в Петропавловске
2 Августа 2022 10:07

Уголь подешевел в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска сообщили, что каражаринский уголь подешевел на 1,5 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации горакимата, топливо сейчас можно приобрести на двух тупиках. На одном из них реализуют шубаркульский по 14,8 тыс. тенге за тонну. В наличии было 700 тонн. На другом – каражаринский по 15,5 тыс. тенге. Запас составлял 700 тонн.

«В июле цена за каражаринский уголь составляла 17 тыс. тенге за тонну Осенью возможно повышение цен на топливо. Рекомендуем запастись углем заранее», - отметили в отделе ЖКХ.

На популярном сайте объявлений уголь разрезов «Каражыра» и «Шубарколь» предлагают приобрести по 10 и 17 тыс. тенге за тонну. Купить топливо можно даже мешками. Продавцы указывают стоимость – от 800 тенге. Объявлений о продаже угля – не один десяток.

Ежегодно местные власти обращаются к населению с призывом заранее приобрести топливо. Ближе к отопительному сезону или с его началом возникает ажиотажный спрос на уголь, очереди на тупиках и таким образом создается дефицит.


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