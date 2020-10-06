Угольное госпредприятие захватила и ограбила толпа в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 октября, примерно в 15.00, филиал Кара-Кече госпредприятия «Кыргызкомур», расположенный в Жумгальском районе Нарынской области, был захвачен толпой неизвестных граждан примерно в количестве 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По имеющейся информации, нападение и захват угольного месторождения организовал криминальный авторитет М.Кадыркулов по кличке «Саяк». Нападавшими были отобраны у работников кассы филиала денежные средства и выручка от реализации угольной продукции в сумме более полумиллиона сом. А также вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию директора филиала, главного инженера и требуют смену всего руководства. В то же время отмечается, что многие машины выезжают без документов, без оформления и без оплаты.

Вышеуказанные обстоятельства и захват угольной продукции для обеспечения населения, крупных промышленных предприятий и ТЭЦ Бишкека негативно отразятся на отопительном сезоне 2020-2021. В данный момент руководством госпредприятия Канатбеком Ашырбаевым направлено заявление в ГКНБ, МВД, в новый созданный координационный совет КР о принятии мер.

Руководством ГП «Кыргызкомур» предпринимается все меры по стабильной работе по обеспечению населения и бюджетных организаций углем.

Напомним, 5 октября в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли митингующие, которые потребовали не признавать итоги парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане 4 октября. Затем они прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), позднее там вспыхнул пожар. Протестующие освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из ГКНБ. По данным на 08:00 6 октября, один человек погиб и 590 пострадали в результате беспорядков в Бишкеке. Президент Кыргызстана призвал к благоразумию все политические силы страны. ЦИК Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов.