Уголь для нужд энергопроизводящих организаций может подорожать в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АЗРК проведен анализ состояния конкуренции на товарном рынке оптовой реализации угля за временной период 2018 - 2021 годы и І полугодие 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данные анализа приведены в Консультативном документе регуляторной политики к проекту закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции», размещенном на портале Открытые НПА

«По итогам анализа определены объемы товарного рынка реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций в котором неизменную долю доминирования показывает ТОО «Богатырь Комир» (далее-Товарищество), с практически монопольной долей в среднем 85%. В связи с чем, Товарищество в одностороннем порядке определяет отпускную цену угля и влияет на рынок», - отмечено в документе.

Также приведены справочные данные по цене на уголь для энергопроизводящих организаций:

2022 год - с 1 августа до 2 282 тг/т; с 1 сентября до 2 396 тг/т; с 1 октября до 2 516 тг/т; с 1 ноября до 2 642 тг/т; с 1 декабря до 2 774 тг/т;

2023 год - с 1 января до 2 968 тг/т; с 1 июля до 3 092 тг/т;

с 1 апреля 2024 года - до 3 235 тг/т.