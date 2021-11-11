Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске системы видеонаблюдения на дорогах зарегистрировали около 1,5 тысячи нарушений со стороны водителей авто с российской регистрацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, долгое время автомобили на иностранном учёте были «невидимы» для автоматических средств фиксации нарушений правил дорожного движения. Впоследствии интегрирование баз данных позволило интеллектуальным системам видеонаблюдения отслеживать нарушения, допускаемые водителями таких машин.

«Ряд машин, ввезённых из-за рубежа, либо были приобретены без оформления соответствующих документов, либо их формальные владельцы за рубежом сняли авто с регистрации. Эксплуатировать нигде незарегистрированные транспортные средства законодательством РК запрещено. Владельцам таких автомобилей необходимо восстановить и привести в порядок все необходимые документы», — сказал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Сложнее ситуация с «криминальными» машинами, ввезенными из-за рубежа. Сейчас на штрафстоянке находятся семь автомобилей с российскими номерами. Они значились в розыске в связи с возбужденными уголовными делами. Все эти автомобили передадут за границу по завершении необходимых процедур. Для казахстанцев, которые приобрели их, закон не предусматривает никаких компенсаций.

С начала года на дорогах области зарегистрировали 151 ДТП с погибшими и ранеными, из них 42 — с участием автотранспорта с иностранной регистрацией. Последняя такая авария произошла 6-го ноября на автодороге «Челябинск-Новосибирск», вблизи села Петерфельд Кызылжарского района. Столкнулись автомобили «Audi» и «Toyota Corolla». Водителей обеих машин и двоих пассажиров с множественными травмами доставили в медицинские учреждения.

«За последние 10 дней в авариях получили травмы шесть человек. В каждом из трех фактов фигурируют автомашины с российскими номерами», - отметили в пресс-службе.

В департаменте полиции добавили, что действует CALL-центр по вопросам разъяснения порядка регистрации автомашин, ввезенных из Российской Федерации: 8 (7152) 61-25-02.