«Углубляя цифровое общение»: в БРК спроектировали собственную инфраструктуру IP-телефонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря внедрению новых технологий и отказа от традиционной телефонии, Банку удалось снизить капитальные затраты на оборудование до 43,4 млн тенге.

Последствия пандемии форсировали переход к гибридной работе и мобильному офису, требующему новых технических подходов для обеспечения эффективности корпоративных работников в условиях новой реальности. Если ранее «мобильность» воспринималась как фактор, в определенной степени ограничивающий продуктивность сотрудников, то сейчас благодаря техническим решениям они способны достичь высоких показателей даже за пределами офисного периметра. По словам представителей Банка развития Казахстана (БРК, дочерняя структура Холдинга «Байтерек», прим. ред.), необходимость обеспечения повсеместной доступности IT-сервисов Банка с соблюдением требований информационной безопасности в БРК назрела давно, однако с наступлением первой волны коронавируса эта потребность стала крайне острой.

«Тенденции рынка диктуют свои правила – традиционная телефония стремительно теряет свою популярность, изживает себя. Пандемия в значительной степени ускорила принятие этого факта в Банке, ведь будучи на карантине потребность в корпоративных стационарных телефонах отпала, сейчас все коммуникации проходят посредством смартфонов», - отметила заместитель председателя правления БРК Сандугаш Кенжебаева.

Проектирование собственной инфраструктуры IP-телефонии в Банке начали в конце 2020 года, тогда же и закупили оборудование для построения единой интегрированной системы, которая объединяет телефонию, аудио и видеоконференцсвязь с возможностью внешнего доступа. Для осуществления корпоративных звонков используется программный клиент Cisco Jabber, который позволяет каждому сотруднику Банка использовать два устройства: ноутбук и смартфон.

Дополнительно, на базе обновленной инфраструктуры внедрен сервис видеоконференций, с помощью которого трое или более участников могут взаимодействовать посредством технологии голосовой и видеосвязи в хорошем качестве. Новый сервис уже опробовали члены Совета директоров - в режиме онлайн прошло заседание коллегиального органа и его комитетов, где обсуждались такие вопросы, как утверждение годового отчета БРК и отчета по рискам, а также внесение корректировок в план мероприятий по обновлению стратегии развития Банка.

«Для эффективного взаимодействия сотрудников Банка в программном продукте нами созданы отдельные видеоконференц-комнаты для каждого структурного подразделения Банка с выделенным номером дозвона, все они доступны круглосуточно. Сервис видеоконференций интегрирован с оснащенным залом Совета директоров, что позволяет проводить конференции в различных сценариях, с высоким качеством передачи видео и аудио. Нами уже проведены пилотные заседания, продукт показал себя отлично», - подчеркнула заместитель председателя правления БРК Сандугаш Кенжебаева.

Главным преимуществом внедрения собственной IP-телефонии в Банке, помимо удобства и обеспечения мобильности сотрудников, является использование интегрированного сквозного решения в части сетевого управления и безопасности, а также возможность удаленного администрирования телекоммуникационной инфраструктуры. В будущем планируется масштабировать систему, наполняя ее дополнительными функциональными решениями.

Представители БРК отмечают, система полностью кастомизирована под текущие потребности Банка, ведь проектировали ее лично сотрудники своими внутренними силами. Тем не менее, ее возможности не ограничиваются тем, что имеется сегодня. Сейчас, к примеру, добавлена дополнительная функция интеграции телефонного справочника с каталогом Active Directory.

На сегодняшний день сотрудники Банка успешно используют программный клиент Cisco Jabber вместо традиционных стационарных телефонных аппаратов, старая платформа телефонной связи выведена из эксплуатации. В рабочий процесс внедрены новые способы приема звонков, в том числе через настроенный автосекретарь по номеру 8 (7172) 79 26 00.

В будущем, по мере возрастания аппетита Банка, возможности и характеристики программного клиента будут дополняться.



