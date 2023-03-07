Угарным газом отравились семь человек в Таразе и Аягозе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - От угарного газа пострадали семь человек в Жамбылской и Абайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

6 марта в городе Аягозе Абайской области по улице Линейная двое мужчин получили отравление угарным газом.

7 марта в городе Таразе Жамбылской области в частном доме из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи на природном газе по причине неочищенного дымохода получили отравление угарным газом и госпитализированы в больницу 5 человек из одной семьи.