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    Угарным газом отравились семь человек в Таразе и Аягозе

    7 Марта 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - От угарного газа пострадали семь человек в Жамбылской и Абайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    6 марта в городе Аягозе Абайской области по улице Линейная двое мужчин получили отравление угарным газом.

    7 марта в городе Таразе Жамбылской области в частном доме из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи на природном газе по причине неочищенного дымохода получили отравление угарным газом и госпитализированы в больницу 5 человек из одной семьи.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Происшествия МЧС Абайская область
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