Угарным газом отравились 135 человек в Канаде

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 135 человек отравились угарным газом в Монреале (провинция Квебек), ожидая восстановления подачи электроэнергии после прошедших в регионе еще в среду ледяных дождей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала CBC со ссылкой на Минздрав провинции, с 5 апреля 135 человек были доставлены в медучреждения из-за отравления угарным газом. В частности, пытаясь согреться и приготовить себе еду, люди использовали угольные или газовые барбекю внутри помещений.

Ледяные дожди обрушились на провинции Квебек и Онтарио в среду. Тогда более 1 млн домов и других строений лишились электроснабжения. Как ожидается, подача электроэнергии всем пострадавшим от стихии может быть возобновлена лишь в понедельник.



