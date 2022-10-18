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    Угарным газом отравились 13 человек за неделю, один из них умер – МЧС РК

    18 Октября 2022, 14:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За неделю на территории республики по причине неисправности отопительной печи 13 человек получили отравление угарным газом и один человек погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    В селе Ивановка Бородулихинского района Абайской области из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления на твердом топливе получили отравление и госпитализированы в больницу хозяйка дома 1989 года рождения и пятеро ее детей – 2009, 2011, 2013, 2015 и 2020 годов рождения.

    В Костанайской области зафиксирован один случай отравления угарным газом. В селе Приозерное в результате пожара в частном жилом доме на площади 90 квадратных метров с отравлением угарным газом госпитализирован в больницу квартиросъемщик 1954 года рождения. Причина пожара устанавливается.

    Третий случай отравления угарным газом произошел в Атырауской области. В частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления на природном газе произошла утечка газа, в результате чего были госпитализированы шесть человек, включая хозяйку дома 1986 года рождения, четверо ее детей 2001, 2005, 2012, 2019 годов рождения, а также мать хозяйки дома 1933 гожа рождения, которая скончалась от отравления природным газом.

    В целях предотвращения травмирования и гибели людей от отравления угарным газом в жилых домах, МЧС рекомендует гражданам наряду с приведением в порядок печного отопления, строго соблюдать требования правил его эксплуатации:

    - в обязательном порядке проводить очистку дымохода не реже одного раза в три месяца и немедленно при ухудшении тяги;

    - обращать внимание на состояние заслонки, так как перекрытие дымового канала может привести к отравлению угарным газом;

    - не оставлять печь без присмотра, особенно не доверять контроль за ней детям;

    - не допускать сушку над печью и в непосредственной близости от нее дров, одежды и других горючих материалов;

    - категорически запрещается использовать для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Костанайская область Происшествия МЧС Отопительный сезон Абайская область
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